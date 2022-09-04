В Красноярске ищут 15-летнего подростка со шрамом на брови, не вернувшегося из школы 2 сентября

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске ищут пропавшего 15-летнего Сивокоз Артема, 2 сентября ушедшего в школу. Поле занятия мальчишка должен был появиться дома на Володарской, но так и не вернулся. Как сообщают волонтеры из группы «Поиск пропавших детей - Красноярск», Артем ушел из школы №14 в 8 утра. Известно, что подросток уже ранее уходил из дома.

Сейчас поиском Артема занимаются полиция и волонтеры.

Публикуем приметы пропавшего:

рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам на правой брови 2 см, нет передних зубов.

БЫЛ ОДЕТ : черная футболка с логотипом аниме, красная рубашка в клетку, черные штаны, черные кроссовки.

С СОБОЙ: черный рюкзак.

Всех, кому что-либо известно об Артеме, просят позвонить по телефонам:

8 (391) 227-44-55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП №1

«112» ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).