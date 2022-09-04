В Красноярске на Столбах спасли трёх человек

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске 3 сентября специалисты КГКУ «Спасатель» трижды выезжали для оказания помощи к туристам на Столбы. Как рассказали в ведомстве, спасатели помогли троим людям.

Сначала за помощью обратился 74-летний мужчина. Во время похода ему стало внезапно плохо и спустится сам он уже был не в состоянии. Спасатели оказали ему первую медицинскую помощь и доставили до улицы Свердловской.

Чуть позднее выяснилось, что у горы Ермак пострадала 27-летняя женщина. У нее было подозрение на перелом голеностопа. ЕЙ также была оказана первая медицинская помощь, туристку эвакуировали на улицу Свердловскую, где передали в руки медикам.

Еще один пострадавший – 34-летний мужчина. Он во время похода неудачно оступился и сломал ногу. Столбиста передали в руки медиков.