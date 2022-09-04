В красноярском Солнечном женщина разбила лобовое стекло автомобиля палкой

Фото: ЧП-Красноярск

В красноярском микрорайоне Солнечный женщина разбила лобовое стекло автомобиля, нанося по нему удары палкой. Её действия попали в поле зрения очевидцев. Ролик опубликовал телеграм-канал «ЧП-Красноярск».

Все произошло в ночь на 3 сентября. Женщина подошла к определенной машине и начала лупить её палкой, долго и методично нанося удары именно по лобовому стеклу. Прохожих на улице не было, поэтому женщину никто и не пытался остановить.

Как сообщили «Комсомольской правде-Красноярск» в пресс-службе МВД, в полицию поступило заявление о порче автомобиля, сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Что послужило причиной такого выплеска агрессии – пока непонятно. В комментариях к видеозаписи горожане шутят, что водитель занял любимое место на парковке и с первого раза не понял, что туда нельзя ставить машину, поэтому женщина отправилась «мстить».