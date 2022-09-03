Комиссия по отбору главы Красноярска провела первое заседание

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В Красноярске начала работу конкурсная комиссия, которая выберет нового главу города. В состав комиссии вошли десять человек: половину отобрал красноярский Горсовет, еще половину включил в состав губернатор Александр Усс. Возглавил коллектив начальник управления территориальной политики губернатора Владимир Богданов.

Заместителем Богданова, включенного в комиссию решением губернатора, стал Андрей Козиков, отобранный Горсоветом. Секретарем комиссии назначили министра социальной политики Ирину Пастухову.

Следующее заседание состоится 5 сентября. Отметим, что в итоговом варианте комиссии предстоит выбирать мэра из 24 кандидатов, сам конкурс пройдет 8 сентября. Пока фаворитом гонки выглядит нынешний и.о. мэра Владислав Логинов – он явно смотрится выгоднее на фоне некоторых конкурентов, не являющихся чиновниками, например, постоянного участника выборов Александра Потылицына.