В Красноярском крае нашли заблудившегося в тундре пенсионера

Фото: МВД Красноярского края

На севере Красноярского края отыскали пенсионера, который заблудился в тундре. 73-летний мужчина потерялся в окрестностях Норильска, а в пути ему стало плохо. К счастью, вовремя подоспели полицейские, участвовавшие в поисках, и успели вовремя довезти его до больницы.

Вызов в полицию поступил от сына мужчины: он сообщил, что его отец ушел ранним утром за ягодой в район реки Норильской, и не вернулся. На поиски выехали полицейские и волонтеры.

Ситуация осложнялась непогодой и тяжелыми условиями местности, поэтому поиски растянулись аж на сутки. Мужчину отыскали двое оперативников уголовного розыска Артур Азигулов и Дмитрий Аверин вместе с участковыми Никитой Асейкиным и Муратом Джумагуловым.

Когда полицейские нашли пенсионера, тот лежал на земле и уже не мог двигаться. Даже говорил мужчина с трудом. Спасатели вызвали на место бригаду врачей, которая эвакуировала его из тундры. Сейчас пенсионер в больнице – ему уже лучше, и он смог поблагодарить спасших его поисковиков.

- Сотрудники ОМВД России по г. Норильску связались со спасателями, которые направили на место бригаду с носилками, после чего мужчину эвакуировали из тундры. Он был госпитализирован в медицинское учреждение. Майор полиции Артур Азигулов навестил пострадавшего в больнице. Состояние норильчанина заметно улучшилось, он искренне поблагодарил всех, кто участвовал в его спасении, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.