В Якутии первый авиарейс из Красноярска встретили торжественной водной аркой

Фото: аэропорт Якутска

Сегодня в аэропорту Якутска встретили первый рейс из Красноярска. Boeing 737-800 стал первым самолетом авиакомпании «Россия», который приземлился в столице Якутии. В честь этого рейс встретили традиционной водной аркой.

Пожарные машины построились по обе стороны от полосы и сделали своеобразную арку из струй воды, под которыми проехал самолет. Такую традицию практикуют во всех аэропортах, при открытии новых направлений или выходе в эксплуатацию нового типа самолета.

Рейсы из Красноярска в Якутск и обратно пока будут летать дважды в неделю, по понедельникам и субботам. Билеты уже можно приобрести на сайте «Аэрофлота».