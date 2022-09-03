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Происшествия3 сентября 2022 6:32

В Красноярске семья с пятилетним мальчиком попала в ДТП с фурой на Семафорной

Родители погибли, ребенок находится в больнице
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярского края

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске несколько человек погибли в ДТП с фурой. По данным ГИБДД, авария произошла сегодня днем на Семафорной. Там водитель «Волги» выехал на встречку и врезался в грузовик МАЗ.

В легковушке в этот момент, помимо водителя, находилась женщина и пятилетний ребенок – вероятно, семья мужчины. Владелец «Волги» погиб на месте, его пассажирка скончалась в машине скорой помощи. Ребенок сейчас находится в больнице.

От удара МАЗ вынесло на обочину, а «Волгу» вовсе смяло. Сейчас на месте работает полиция, со стороны Шинного моста в сторону Мичурина ограничена для проезда одна полоса.