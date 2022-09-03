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Общество3 сентября 2022 4:49

В Красноярском крае ищут пропавшего пять лет назад мужчину с потерей памяти

Следователи полагают, что он живет где-то между Северо-Енисейском и Красноярском
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае ищут мужчину, который пропал пять лет назад и возможно потерял память. Житель Северо-Енисейского района Дмитрий Лавриков в сентябре 2017 года ушел пешком с участка «Плато» без документов и телефона, после чего бесследно исчез. Следователи считают, что он может быть до сих пор жив.

В СК завели дело об убийстве, однако, по одной из версий следствия, Лавриков живет в одном из населенных пунктов по дороге от Северо-Еисейска до Красноярска. Из-за потери памяти он не знает, что его ищут и не выходит на связь с родными.

Сейчас Лаврикову 44 года. Когда его видели в последний раз, у него был светло русый цвет волос и худощавое телосложение. Также мужчина имеет шрам в области шеи слева, передние верхние и нижние зубы с золотым напылением. В СК полагают, что пропавший также мог отрастить бороду.