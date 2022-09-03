В Красноярске посадили вора, который забирался в квартиры спящих горожан через окна

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прошел суд над мужчиной, которого обвиняли в череде квартирных краж. Всего в обвинении фигурировали 16 эпизодов – красноярец проникал в чужие дома через окна первых этажей или незапертые двери. В некоторых случаях хозяева жилища в этот момент находились дома, но спали и не слышали незваного гостя.

В одном случае вор пролез в квартиру семейной пары, и забрался прямо к ним в спальню. Ловкач похитил одежду и пару сумок, и выбрался из окна. В другом случае он точно так же влез в спальню к спящей женщине: она в итоге проснулась, но пока хозяйка жилища соображала что к чему, вор выскочил в окно.

Когда злоумышленника поймала полиция, выяснилось, что 31-летний красноярец ранее уже был судим за кражи. Ущерб от его похождений, к слову, оказался относительно невелик, в целом, около 500 тысяч рублей. Судя по всему, вор забирался в чужие дома скорее ради развлечения – однако теперь он проведет ближайшие пять лет за решеткой.