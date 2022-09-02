Жители Красноярского края повстречались с медведем на трассе

Фото: "ЧП Канск"

Житель Красноярского края нос к носу встретился с медведем на трассе. Как рассказали в паблике «ЧП Канск», мужчина чинил лесовоз в районе поселка Таежный. Водитель был поглощен ремонтом, а в очередной раз подняв голову, увидел буквально перед собой медведя.

Медведь отогнал мужчину на трассу: животное не стало нападать на человека, но и просто так уходить не собиралось. В итоге человеку пришлось спасаться бегством – на его удачу, по трассе в этот момент проезжал другой автомобиль.

Приехавшие очевидцы не сразу вникли в ситуацию, однако остановились на почтительном отдалении от медведя. Мужчину пустили в авто – дальнейшая история пока покрыта тайной.