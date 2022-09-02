В Красноярске несколько машин утонули в луже на выезде из города

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В Красноярске несколько автомобилей утонули в огромной луже. Стихийное озеро образовалось на выезде из города в сторону Зыково. «Енисей» сообщает о как минимум семи «утопцах».

Глубокая лужа образовалась в тоннеле под железнодорожным мостом, из-за чего ее стало невозможно объехать. Несколько отчаянных красноярцев бросили свои легковушки на штурм озера – однако их авто заглохли прямо в воде.

По словам местных, лужа образовалась тут еще днем, однако до вечера красноярцы так и не смогли допроситься у коммунальщиков, чтобы ее откачали. Вполне возможно, что коварная ловушка для автомобилистов останется на своем месте и на выходных.