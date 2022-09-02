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Общество2 сентября 2022 12:41

ГИБДД Красноярска вновь устроит облаву на нарушителей в эти выходные

Полицейские выйдут на дороги с рейдами и будут ловить «синих» водителей по ночам
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГИБДД Красноярска

Фото: ГИБДД Красноярска

Дорожная полиция Красноярска анонсировала новые рейды на выходных. На дороги традиционно выйдет «Скрытый патруль» – полицейские в штатском будут снимать на камеру нарушения водителей, после чего передавать записи своим коллегам в форме. Также правоохранители усилят дежурство на выездах из города и будут проверять водителей, перевозящих детей.

Ночами на улицы будут выходить рейды «Нетрезвый водитель». Еженедельно в руки полицейских попадаются десятки любителей пьяной езды – это мероприятие давно уже стало эффективным способом отлова нарушителей.

– Напомним, что за управление транспортным средством с признаками опьянения водитель будет привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет, – добавили в ГИБДД.