В Красноярске пройдет музыкальное закрытие АРТ-берега под Коммунальным мостом

Фото: соцсети АРТ-берега

В Красноярске АРТ-берег в эти выходные в последний раз проведет концерты перед закрытием сезона. Все лето площадка становилась пристанищем местных музыкальных групп. В последний вечер, в субботу, 3 сентября, там также выступят сразу несколько коллективов.

В программе вечера – музыкальная бригада, Музыкальная мастерская «Новых имен», выступление групп «Медвежья пасть» и «Просто добавь воды». На сцену также выйдут дуэты «Т'АнДем», «Си Диез» и «Mix», барабанщицы «Drumshow11» и Даниил Тетерко.

– Сезон торжественно закроется уже в эту субботу под Коммунальным мостом. Вас ждёт много интересного: выступления постоянных участников и друзей АРТ-Берега, участников и желанных гостей многих событий и проектов молодёжного центра «Новые имена», а также лучших коллективов и прекрасных музыкантов творческого сезона 2022 года, – добавили организаторы.