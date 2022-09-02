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Конкурсы и тесты2 сентября 2022 12:12

Красноярский театр кукол покажет новый спектакль «Мифы»

Премьера состоится 6 сентября
Источник:kp.ru

В преддверии нового творческого сезона Красноярский театр кукол покажет новый спектакль «Мифы». Он основан на греческих мифах и поэме Овидия «Метаморфозы».

Над спектаклем работает постановочная группа из Санкт-Петербурга, которая известна красноярскому зрителю по представлению «Сказки для тех, кто еще не вырос».

«Мифы» ориентированы в большей степени на школьников. Спектакль ломает стереотип о том, что мифология - это что-то сложное и древнее, и покажет, что в нашей жизни мифологии гораздо больше, чем кажется. (подробнее о спектакле)

Премьера спектакля состоится 6 и 30 сентября в Красноярском театре кукол.

У красноярцев есть шанс попасть на спектакль бесплатно 6 сентября. Для этого нужно принять участие в розыгрыше в группе ВК «Комсомольская правда - Красноярск».