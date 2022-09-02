У жителей Красноярского края увеличилась заработная плата

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У Жителей Красноярского края на 1,5%, с учетом роста цен, увеличилась реальная заработная плата. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата. Как сообщает ведомство, рост доходов увеличился по отношению к первому полугодию 2021 года.

Так в первом половине 2022 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составили 37452,9 рубля, если сравнивать их с этим же периодом 2021 года, то можно увидеть рост на 16,2%. В то же время увеличился и объем денежных доходов, скорректированный на индекс потребительских цен. Реальные денежные доходы выросли на 0,7 процента.

Что касается среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций Красноярского края, то она выходит в размере 68684,1 рубля и также показывает рост по сравнению с прошлым годом на 16,9%.

Отметим, что увеличилась и реальная пенсия – на 0,7%. По данным на 1 июля 2022 года средний размер выплаты пожилым красноярцам составил 19627,5 рубля и вырос за год на 16,2 процента.