В Красноярске убийцу семьи с улицы Словцова приговорили к 14 годам заключения

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В Красноярске убийцу семьи с улицы Петра Словцова приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима. Как рассказали в прокуратуре, подсудимый свою вину признал полностью.

Трагедия произошла в мае 2022 года. 43-летний мужчина отправился в гости к семье своей бывшей возлюбленной, перед этим изрядно выпив. Придя к ним домой, житель Красноярска начал скандалить. Его попытались успокоить, но это не помогло. Мужчина схватил нож и прирезал мать и отчима своей бывшей девушки. Затем он сбежал с места преступления, закрыв квартиру на ключ.

Тела 66-летней женщину и 50-летнего мужчины родственники нашли спустя 10 дней.

Во время следствия, семья погибших подала иск на возмещение морального ущерба. Суд его удовлетворил, теперь, помимо отбывания срока, убийца обязан выплатить 2 миллиона рублей.