На пост мэра Красноярска претендует Владислав Логинов

Владислав Логинов Фото: Мария ЛЕНЦ

На пост мэра Красноярска появился новый претендент – им стал исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов. Как сообщил портал Gornovosti, чиновник подал заявление в последние часы приема заявок.

Отметим, что на сегодняшний день на пост мэра города претендует 21 человек.

СПРАВКА:

Владислав Логинов до настоящего дня был первым заместителем главы города. Он родился 30 июля 1967 года в Ачинске. В 1987 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище по специальности «Авиационное приборное оборудование (техник-электрик)», в 2008 году – Сибирский федеральный университет по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве (экономист-менеджер)». В 2000 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент» в Калининградской высшей школе управления, в 2016 году – в Сибирском федеральном университете по программе «Автомобильные дороги».

В структурах городской администрации Владислав Логинов 10 лет. С 2012 по 2015 годы был замруководителя департамента городского хозяйства. Затем год был замом руководителя департамента муниципального заказа. С июля по октябрь 2016 года – глава администрацией Свердловского района, в октябре 2016 года занял должность руководителя администрации Советского района. С 16 ноября 2017 года – он первый зам главы города.