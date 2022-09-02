В части Красноярска 4 сентября с 10 до 20 отключат холодную воду

Фото: СГК

В части Красноярска 4 сентября с 10 утра до 20 часов вечера не будет холодной воды. Как сообщают в СГК, водоснабжение отключат из-за подключения к городским сетям строящийся паркинг рядом с ТЦ «Квант».

Воду отключат:

- В некоторых офисах на улицах Лебедевой, Обороны, Качинская, Дудинская и Брянская;

- Во всех зданиях старой Покровки;

- В домах по улицам Шахтеров, 6-12; Красной Армии, 15, 28, 36; Ленина, 122,126,128; Декабристов, 36, 38, 40, 45; Лебедевой, 147а; Горького, 18, 31, 33.

Для жителей и сотрудников социальных учреждений с 14:00 будет организован подвоз питьевой воды.