В Красноярске во время ДТП пострадал мопедист, столкнувшийся с иномаркой

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске произошло ДТП при участии иномарки и мопеда. Как рассказали в ГИБДД, авария случилась около 8 вечера 1 сентября. 21-летний водитель мопеда ехал по крайней левой полосе неподалеку от створа Николаевского моста.

22-летний автолюбитель на Toyota двигался в попутном направлении. Когда водитель иномарки решил перестроиться в левый ряд, то произошло столкновение с мопедом.

Мопедист во время аварии получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас ГИБДД выясняет все обстоятельства произошедшего.