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Общество2 сентября 2022 3:36

В Красноярске будут учить на киберспортивных комментаторов

Занятия начнутся уже на следующей неделе
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске будут учить на киберспортивных комментаторов . Фото: gornovosti.ru

В Красноярске будут учить на киберспортивных комментаторов . Фото: gornovosti.ru

С 5 сентября в Красноярске откроется школа киберспортивных комментаторов. Об этом сообщают Gornovosti.

В первом интенсиве примут участие 20 человек в возрасте от 16 до 30 лет. После прохождения курса, они смогут опробовать полученные навыки на практике – отработав на Кубке главы города по киберспорту.

Организаторы сообщают, что в Красноярске – это первая подобная школа. Обучение в ней бесплатное, проект спонсируется за счет грантовых денег, выигранных в проекте «Территория Красноярский край».