В Красноярске будут учить на киберспортивных комментаторов . Фото: gornovosti.ru

С 5 сентября в Красноярске откроется школа киберспортивных комментаторов. Об этом сообщают Gornovosti.

В первом интенсиве примут участие 20 человек в возрасте от 16 до 30 лет. После прохождения курса, они смогут опробовать полученные навыки на практике – отработав на Кубке главы города по киберспорту.

Организаторы сообщают, что в Красноярске – это первая подобная школа. Обучение в ней бесплатное, проект спонсируется за счет грантовых денег, выигранных в проекте «Территория Красноярский край».