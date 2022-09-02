Два водителя грузовиков пострадали в серьезном ДТП в Уярском районе

Фото: ЧП Красноярск

В Уярском районе Красноярского края утром 2 сентября произошло серьезно ДТП. Два грузовика столкнулись на встречной полосе. Как сообщают в ГИБДД, оба водителя пострадали.

Все произошло на 927 км автодороги Р-255 «Сибирь». 42-летний водитель грузовика «Хендай», ехал со стороны Красноярска в сторону Канска, в один момент он выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль «Исузу», которым управлял 47-летний водитель. К счастью, мужчины были пристегнуты ремнями безопасности и отделались травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего.