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Происшествия2 сентября 2022 3:23

Два водителя грузовиков пострадали в серьезном ДТП в Уярском районе

Один из грузовиков выехал на встречку
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

В Уярском районе Красноярского края утром 2 сентября произошло серьезно ДТП. Два грузовика столкнулись на встречной полосе. Как сообщают в ГИБДД, оба водителя пострадали.

Все произошло на 927 км автодороги Р-255 «Сибирь». 42-летний водитель грузовика «Хендай», ехал со стороны Красноярска в сторону Канска, в один момент он выехал на встречку и врезался в грузовой автомобиль «Исузу», которым управлял 47-летний водитель. К счастью, мужчины были пристегнуты ремнями безопасности и отделались травмами.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства произошедшего.