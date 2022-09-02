Трое мужчин, напавших на золотодобывающий прииск в Красноярском крае, задержаны

Фото: МВД

В Республике Алтай задержаны трое мужчин, напавших на золотодобывающий прииск в Красноярском крае. Как сообщили в МВД, напавшие, угрожая предметами, похожими на оружие, избили работника, украли 200 000 рублей, 1 килограмм золотого песка и чужие мобильники. Заведено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере».

После совершения преступления, разбойники сбежали на внедорожнике в Республику Алтай. Совместными усилиями с коллегами из региона преступников, красноярские оперативники задержали троих мужчин.

- По месту их жительства проведены обыски. Изъят похищенный золотой песок, автомобиль, на котором было совершено преступление, средства мобильной связи, а также три зарегистрированные единицы гражданского оружия, возможно, использованного во время нападения, - сообщили в ведомстве.