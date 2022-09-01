Красноярский край вошел в десятку лидеров рейтинга медиаактивности в инновациях

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Красноярский край попал в десятку лидеров медиаактивности в области инноваций и инвестиций. Регионы оценивали по тому, как активно они пиарят различные новости инноваций и как часто проводят мероприятия, связанные с инвестициями и технологиями. Край по итогу оказался на шестой строчке рейтинга.

– В рейтинге оценивается число публикаций в открытых источниках с положительной или нейтральной подачей информации о развитии инновационной сферы и инвестиций каждого региона, – отметила руководитель аналитической группы АИРР Роза Семенова.

Примечательно, что рейтинг Красноярского края за последнее время подрос: в июле регион поднялся сразу на пять позиций. А в 2021 году регион подскочил в топ аж с 20 места.