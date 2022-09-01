Пьяного вахтовика высадили с поезда в Красноярском крае

Фото: УТ МВД России по СФО

В Красноярском крае полиция задержала вахтовика, который устроил дебош в поезде. Мужчина ехал из Иркутска в Екатеринбург, а по пути, по традиции, заправился крепким спиртным. До дома он, в итоге, не доехал – его путь прервался на станции Иланская.

На опубликованном правоохранителями видео заметно, что даже в отдел мужчина идет на заплетающихся ногах. Впрочем, все прошло мирно, и применять силу к вахтовику не пришлось. Сам он вместе с чемоданом теперь будет дожидаться следующего поезда – а заодно и штрафа от полиции.

В начале августа в Красноярском крае сняли с поезда еще одного мужчину, ехавшего поездом «Владивосток-Москва». Однако там история закончилась уголовным делом: дебошир избил начальника поезда, официантку и другого пассажира в вагоне-ресторане.