Жителю Тувы грозит пожизненный срок за убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителю Кызыла грозит пожизненный срок за убийство. Мужчина зарезал своего товарища и хотел убить его отца, об сообщает прокуратура республики Тыва.

По информации ведомства, житель Бай-Тайгинского района разбил окно и залез в дом к своему приятелю, с которым ранее распивал алкогольные напитки. Из-за замечания по поводу разбитого стекла произошла ссора. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил ножом 26-летнего хозяина дома, который от полученных травм скончался на месте. Следом подозреваемый накинулся на отца убитого. Тот активно сопротивлялся и выбежал на улицу, где ему помогли прохожие и вызвали полицию.

В полиции завели уголовное дело по двум статьям убийство и покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью. Подозреваемому грозит либо от 8 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы.