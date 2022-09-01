Фото: ГИБДД по республике Хакасия

В Саяногорске подросток, управляя мотоциклом, наехал на канализационный люк. В результате ДТП 14-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, сообщает местное УГИБДД.

По информации ведомства, авария случилась около одиннадцати часов вечера в районе дома № 4-1 по улице Лесная. 17-летний подросток на мотоцикле KAYO K1 250MX наехал бетонный канализационный люк и перевернулся. Его 14-летняя пассажирка упала на асфальт.

В результате ДТП, 14-летняя девочка с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные ссадины на руках и ногах. Отмечается, что в момент аварии она была без шлема.