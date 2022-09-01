Красноярцам позволят платить за проезд в автобусе на 8 рублей меньше

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы смогут платить за проезд в автобусе на 8 рублей дешевле. Как рассказали в мэрии, льгота доступна тем, кто при оплате пользуется электронным вариантом карты «МИР» через приложение Mir Pay или Samsung Pay. Акция, помимо самого Красноярска, будет работать еще в 27 районах края.

Автобусы, на которые распространяется скидка, будут отмечены специальными указателями. Также акция будет распространяться на некоторые троллейбусы и трамваи.

Платить меньше смогут только владельцы «Андроидов»: элитным пользователям iPhone придется доплачивать за бренд еще и здесь. Сама акция продлится до 31 декабря, и, по заверениям властей, никак не ударит по кошелькам бизнесменов – потери каждых 8 рублей вызвалась компенсировать им сама система «МИР».