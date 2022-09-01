В Красноярске самая большая за Уралом школа получила разрешение на работу

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске получила разрешение на ввод в эксплуатацию школа на улице Калинина. Власти называют ее самой большой за Уралом – учреждение рассчитано на 1550 учеников. Когда именно начнутся занятия, пока неизвестно, но в мэрии отмечают, что школа начнет работать «совсем скоро».

В школе есть современные лаборатории физики и химии, а также библиотека, где одновременно могут находиться 240 учащихся. Актовый зал рассчитан еще на 490 учеников, а для первоклашек на продленной смене даже оборудованы комнаты для сна.

– Объект проинспектировал Владислав Логинов. На совещании также рассматривали доступность школы. Сейчас возводится надземный переход с лифтами через улицу Калинина и автомобильная дорога к школе, – добавили в мэрии.