Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье1 сентября 2022 10:39

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 1301 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 1 сентября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 1301 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 1301 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 1301 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 387 444 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 534 человека. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 364 430 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 947 человек. Госпитализировано 126 человек.