В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразился еще 1301 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 1301 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 387 444 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 534 человека. С начала пандемии выздоровел и выписался из больниц – 364 430 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 947 человек. Госпитализировано 126 человек.