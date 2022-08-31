Big data Tele2: зумеры учатся онлайн в два раза активнее миллениалов

Tele2 проанализировал активность клиентов на обучающих онлайн-платформах. Чаще всего обучение онлайн выбирают сибиряки в возрасте 25-35 лет, а самыми популярными платформами стали Skillbox, Geekbrains и «Нетология».

Самой популярной платформой для онлайн-обучения среди клиентов Tele2 в Сибири стала Skillbox. Её выбрали для обучения 28% пользователей. На втором и третьем месте расположились Geekbrains (25%) и «Нетология» (23%). Чаще всего обучение онлайн выбирают сибиряки 25-35 лет, на них приходится 38% пользователей образовательных площадок. На втором месте – возрастная группа 35-45 лет (26%), на третьем – категория 18-25 лет (21%). Сибиряки, которым от 45 до 55 лет, учатся онлайн чаще, чем пользователи до 18 лет – соотношение составляет 9% против 4%. Еще 2% – это возрастная группа старше 55 лет.

Всего в исследование вошли пять крупных образовательных площадок. Аудитория пользователей распределяется между ними следующим образом: Geekbrains – 27%, Skillbox – 26%, «Нетология» – 20%, Stepik – 13%, «Яндекс.Практикум» – 12%.