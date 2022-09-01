В Красноярске кардиохирурги спасли ребенка из Монголии с пороком сердца. Фото: минздрав Красноярского края

В центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска кардиохирурги провели операцию младенцу из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Врачи провели коррекцию двух септальных дефектов, осложненных высокой гипертензией (повышение систалического артериального давления). Такое сочетание недугов может быть смертельным, особенно для младенцев – через полгода такие пациенты становятся неоперабельными.

В Монголии детей с такими диагнозами не оперируют, а ищут возможность спасти малыша в других странах. Монгольские врачи посоветовали маме малыша именно Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Красноярска.

- Дефекты межжелудочковой и межпредсердной перегородок осложнялись высокой легочной гипертензией, т.е. легкие ребенка находились под постоянным избыточным давлением. Такая патология чревата развитием пневмонии и после шестимесячного возраста, как правило, без оперативного лечения запускается необратимый механизм, и ребенок может стать неоперабельным. Операция прошла в плановом порядке, дефекты мы успешно устранили, сейчас это здоровый ребенок, - рассказал заведующий детским кардиологическим отделением Павел Теплов.

В минздраве добавили, что красноярский Кардиоцентр в список медучреждений, в которых реализуется проект медицинского туризма, внедренный в рамках нацпроекта «Здравоохранение».