Энергетики Богучанской ГЭС присоединились к благотворительной волонтерской акции РусГидро «Чемодан добра»

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах Богучанской ГЭС. Фото предоставлено компанией

Молодежный совет и профсоюзный комитет АО «Богучанская ГЭС» организовали сбор школьных и канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной волонтерской акции РусГидро «Чемодан добра».

Цель акции - помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к очередному учебному году. Все собранные вещи и школьные принадлежности передадут в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района для вручения детям, нуждающимся в поддержке. По информации Центра, в районе проживают 99 детей, требующих особого внимания и поддержки, в том числе из многодетных семей, дети с особыми потребностями здоровья.

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах Богучанской ГЭС, сюда энергетики приносят канцелярские принадлежности – тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы. Акция проводится ежегодно и является частью программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Например, в 2022 году на средства Богучанской ГЭС приобретено новое оборудование для Центра дополнительного образования и хоккейного корта, а также многофункциональная детская площадка, которая будет установлена в спортивном сквере.

Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится среди работников компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года. Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.