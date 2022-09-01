В Красноярске впервые провели операцию с роботизированным микроскопом. Фото: medgorod.ru

В Красноярской краевой больнице 31 августа впервые провели операцию с использованием роботизированного микроскопа. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

Таких микроскопов нет даже в столичных больницах. Всего их три – один в Краснодаре, и два в Красноярске. Накануне благодаря такой технике хирурги провели операцию по клипированию аневризмы головного мозга.

Данный микроскоп – это целая гибридная установка. Она совмещает возможности многократного увеличения (в 42 раза), эндоскопа (позволяет заглянуть в лабиринты уха, носа, носа) и ангиографа (возможность увидеть сосуды, причем, без использования рентген-излучения).

Благодаря возможности 42-кратного увеличения, установка помогает работать даже с самыми тонкими сосудами. А с помощью функции эндоскопа можно переключать режимы и передавать изображение в окуляры или монитор.

- Методика позволяет наиболее безопасно выполнять операции на сосудах головного мозга и в режиме реального времени видеть не только их снаружи, но и ток крови внутри, что принципиально в плане профилактики осложнений. С помощью нового микроскопа мы можем проводить ангиографический контроль в режиме реального времени. Ничего более точного для осуществления такого контроля на сегодняшний день не существует, - рассказал проведший операцию с новыми микроскопом нейрохирург Павел Шнякин.

В пресс-службе ККБ напомнили, что появление новой современной медицинской техники в больницах - это одна из основных задача нацпроекта «Здравоохранение».