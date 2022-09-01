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Общество1 сентября 2022 7:20

В Красноярске обнаружили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi

Часть телефонов была продекларирована, часть осталась на хранении
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске обнаружили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi. Фото: Красноярская таможня

В Красноярске обнаружили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi. Фото: Красноярская таможня

Красноярские таможенники выявили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi, произведенных в Китае. Гаджеты обнаружили в двух магазинах Свердловского и Советского районов. Таможенники изъяли телефоны и предупредили бизнесменов о добровольном декларировании техники.

В итоге предприниматели продекларировали 81 смартфон, заплатив пошлину в 225 тысяч рублей. Остальной товар остался на временном хранении у таможенников. Сейчас решается вопрос о передачи телефонов в федеральную собственность.