В Красноярске обнаружили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi. Фото: Красноярская таможня

Красноярские таможенники выявили 172 нелегально ввезенных смартфонов Xiaomi, произведенных в Китае. Гаджеты обнаружили в двух магазинах Свердловского и Советского районов. Таможенники изъяли телефоны и предупредили бизнесменов о добровольном декларировании техники.

В итоге предприниматели продекларировали 81 смартфон, заплатив пошлину в 225 тысяч рублей. Остальной товар остался на временном хранении у таможенников. Сейчас решается вопрос о передачи телефонов в федеральную собственность.