В Красноярске кандидатом в мэры стал Альберт Васильев
Фото: Мария ЛЕНЦ
Очередным кандидатом на должность мэра Красноярска стал Альберт Васильев. Об этом сообщается на сайте Горсовета.
Новый кандидат подал заявление на регистрацию в кандидаты 1 сентября. Альберт Васильев является лидером красноярского отделения партии социальной защиты.
Одновременно с этим свою кандидатуру снял Леонид Степанов, который был зарегистрирован 30 августа. Таким образом, число претендентов осталось неизменным – 14 человек.