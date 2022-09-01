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Общество1 сентября 2022 6:31

В Красноярске кандидатом в мэры стал Альберт Васильев

Всего на кресло главы города претендуют 14 человек
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске кандидатом в мэры стал Альберт Васильев

В Красноярске кандидатом в мэры стал Альберт Васильев

Фото: Мария ЛЕНЦ

Очередным кандидатом на должность мэра Красноярска стал Альберт Васильев. Об этом сообщается на сайте Горсовета.

Новый кандидат подал заявление на регистрацию в кандидаты 1 сентября. Альберт Васильев является лидером красноярского отделения партии социальной защиты.

Одновременно с этим свою кандидатуру снял Леонид Степанов, который был зарегистрирован 30 августа. Таким образом, число претендентов осталось неизменным – 14 человек.