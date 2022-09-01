Красноярцев предупреждают о дождях, грозах и граде 1 и 2 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края предупреждают об опасной погоде 1 и 2 сентября 2022 года. Прогноз составили в УГМС по Красноярскому краю.

Погода испортится в центральных и южных районах Красноярского края. Синоптики предупреждают о сильных дождях, граде и грозах во второй половине 1 сентября и весь день 2 сентября. Кроме того, возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

При этом температура воздуха может повышаться днем до +17-20 градусов.