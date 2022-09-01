Красноярка принимает участие в конкурсе красоты журнала MAXIM

Красноярска принимает участие в конкурсе красоты журнала MAXIM. Фото: соцсети

Уроженка Красноярска Ева Мандрик принимает участие в конкурсе журнала MAXIM. Сейчас девушка находится на 24 месте из 359.

25-летняя красноярка вполне реально претендует на победу. В случае выигрыша, она получит титул Miss MAXIM-2022 и появится на обложке модного журнала. Жюри определить победительницу 27 октября. Фотографии сибирячки можно посмотреть здесь.

Всего в конкурсе принимают участие 359 девушек. На данный момент лидирует Алена Калинина из Екатеринбурга, на втором – сочинка Октябрина Максимова, на третьем – москвичка Татьяна Иванова.