Жительница Абакана увидела змею в своем унитазе и смыла ее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице Хакасии Абакане местная жительница встретила змею в собственном унитазе. Об этом сообщает местное издание NotaBene.

Все произошло утром 31 августа. Женщина зашла в туалет и увидела змею, которая пыталась выбраться из унитаза. Сибирячка перепугалась настолько, что в школе нажала на кнопку смыва и выбежала из помещения. Еще несколько часов она боялась сходить в туалет.

После того, как абаканка пришла в себя, она позвонила в управляющую компанию. Коммунальщики вошли в положение и распечатали в доме объявления о том, что в округе водятся рептилии. Жильцам посоветовали обрабатывать ванные комнаты едкими веществами и не походить близко к кустарникам и высокой траве.

Также оказалось, что в Абакане фактически нет специалистов, которые бы занимались отловом змей. Как змея очутилась в унитазе сибирячки неизвестно. Она могла сбежать и пробраться через канализацию.