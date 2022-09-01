Газопровод «Сила Сибири-2» проложат через Красноярск

Газопровод «Сила Сибири-2» проложат мимо Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Трасса магистрального газопровода «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярск, Ачинск и Канск. Об этом сообщает депутат госдумы Александр Дроздов.

Минэнерго РФ подтвердили депутату, что газопровод будет проложен в Китай через территорию Монголии и три города Красноярского края. При этом сроки реализации пока неизвестны.

Фото: vk.com/adrozdov.official

В министерстве отметили, что прохождение трассы газопровода должны придать дополнительную динамику развитию газификации Красноярского края в целом.