Газопровод «Сила Сибири-2» проложат через Красноярск

Газопровод «Сила Сибири-2» проложат мимо Красноярска
Фото: Мария ЛЕНЦ
Трасса магистрального газопровода «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярск, Ачинск и Канск. Об этом сообщает депутат госдумы Александр Дроздов.
Минэнерго РФ подтвердили депутату, что газопровод будет проложен в Китай через территорию Монголии и три города Красноярского края. При этом сроки реализации пока неизвестны.
Фото: vk.com/adrozdov.official
В министерстве отметили, что прохождение трассы газопровода должны придать дополнительную динамику развитию газификации Красноярского края в целом.