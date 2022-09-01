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Экономика1 сентября 2022 4:32

Газопровод «Сила Сибири-2» проложат через Красноярск

Срок строительства пока не определен
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Газопровод «Сила Сибири-2» проложат мимо Красноярска

Газопровод «Сила Сибири-2» проложат мимо Красноярска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Трасса магистрального газопровода «Сила Сибири-2» пройдет через Красноярск, Ачинск и Канск. Об этом сообщает депутат госдумы Александр Дроздов.

Минэнерго РФ подтвердили депутату, что газопровод будет проложен в Китай через территорию Монголии и три города Красноярского края. При этом сроки реализации пока неизвестны.

Фото: vk.com/adrozdov.official

Фото: vk.com/adrozdov.official

В министерстве отметили, что прохождение трассы газопровода должны придать дополнительную динамику развитию газификации Красноярского края в целом.