В Красноярском крае 1 сентября в школу пошли 365 тысяч детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в День знаний в школу пришли 365 тысяч детей. Об этом сообщает региональный минобр.

Всего для детей свои двери 1 сентября открыли 1047 школ по всему краю. Впервые за парты сядут 39 тысяч новоиспеченных школьников. В общей сложности учебный год начался для 365 тысяч детей.

Больше всего первоклассников в школе №156 в Красноярске. Здесь 21 первый класс и более 600 первоклассников. При этом в 18 школах края в первый класс придет по 1 ребенку.

Все торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения российского гимна. Эта традиция станет для красноярских школ еженедельной. Кроме того, с этого учебного года стартует проект «Разговор о важном», где будут обсуждать патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение и так далее.