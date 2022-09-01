В Красноярске в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека. Фото: МВД по Красноярскому краю

Вечером 31 августа на Копылова, 66 произошло массовое ДТП с автомобилем скорой помощи. Как сообщают в ГИБДД Красноярска, пострадали 3 человека.

Водитель автомобиля «скорой» «Форд» с мигалкой проехал на запрещающий знак светофора и столкнулся с двумя автомобилями «Пежо» и «Ниссан». В аварии пострадали три человека: водитель «Пежо» и два человека из машины скорой помощи.

В ГИБДД Красноярска напоминают, что при приближении автомобиля «скорой» с включенными проблесковыми маячками, водители должны его пропустить. За нарушение данного правила грозит штраф по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей, либо лишения права управления на срок от 3 месяцев до года.