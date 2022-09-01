Компания «Славнефть-Красноярскнефтегаз» помогла эвенкийским первоклашкам собраться в школу

Первоклашки из эвенкийских сел в свой первый День знаний получили от нефтяников приятные сюрпризы: канцелярские принадлежности и мягкие игрушки. Фото предоставлено пресс-службой «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Какое 1 сентября без ярких фломастеров, дневников, тетрадей и ручек? К Дню знаний школьники, особенно те, которые отправятся в школу в первый раз, и их родители запасаются всем необходимым для школы. Но не у всех есть возможность пойти в ближайший магазин и приобрести нужные вещи. Сотрудники компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» накануне нового учебного года провели акцию «Помоги пойти учиться». Первоклашки из эвенкийских сел в свой первый День знаний получили от нефтяников приятные сюрпризы: канцелярские принадлежности и мягкие игрушки.

– Такую акцию мы проводим не первый год. И наши сотрудники принимают в ней активное участие – на собственные средства приобретают все необходимое, чтобы с первых школьных дней у малышей появилось настроение учиться на одни пятерки, – отметили в пресс-службе компании.

Несмотря на отдаленность поселков от «большой земли», посылки доставили юным адресатам точно в срок.

Напомним, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» занимается изучением недр на пяти лицензионных участках в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края: Куюмбинском, Северо-восточном участке Терско-Камовского блока, Абракупчинском, Кординском и Подпорожном. В компании большое внимание уделяют вопросам бережного отношения к окружающей среде, социальной защите населения в регионах присутствия, особенно нефтяники заботятся о подрастающем поколении.