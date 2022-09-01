Под Красноярском 63-летнего мужчину придавило упавшим деревом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Емельяновском районе пожилого мужчину в лесу придавило деревом. Об этом сообщает служба спасения Красноярского края.

Все случилось в нескольких километрах от станции Кача. Упавшее дерево повредило 63-летнему мужчине плечо и позвоночник, но к моменту прибытия спасателей он находился в сознании.

Пострадавшего вынесли из леса на носилках, после чего передали в емельяновскую скорую помощь. Сейчас мужчина находится в больнице.