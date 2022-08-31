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Происшествия31 августа 2022 15:32

В Красноярске водитель не пропустил реанимацию с мигалками на перекрестке

В итоге легковушка устроила ДТП с машиной врачей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошло ДТП с участием скорой помощи в Октябрьском районе. Машины столкнулись на перекрестке Копылова и Ладо Кецховели. В этот момент карета реанимации, судя по всему, спешила на вызов – на полной скорости и с включенными маячками.

Скорая мчалась по Копылова на красный сигнал, однако поток машин с Ладо остановился, чтобы пропустить карету. Вернее, остановились все кроме одной легковушки, которая решила проскочить перекресток.

В итоге карета реанимации протаранила иномарку: от удара машину медиков развернуло. Пока неясно, есть ли в инциденте пострадавшие, но дальше на вызов врачи уже не поехали.