В Красноярске водитель не пропустил реанимацию с мигалками на перекрестке

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске произошло ДТП с участием скорой помощи в Октябрьском районе. Машины столкнулись на перекрестке Копылова и Ладо Кецховели. В этот момент карета реанимации, судя по всему, спешила на вызов – на полной скорости и с включенными маячками.

Скорая мчалась по Копылова на красный сигнал, однако поток машин с Ладо остановился, чтобы пропустить карету. Вернее, остановились все кроме одной легковушки, которая решила проскочить перекресток.

В итоге карета реанимации протаранила иномарку: от удара машину медиков развернуло. Пока неясно, есть ли в инциденте пострадавшие, но дальше на вызов врачи уже не поехали.