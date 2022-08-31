В Уяре 91-летняя женщина осталась одна дома и погибла при пожаре

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Уяре 91-летняя женщина стала жертвой пожара. ЧП произошло ранним утром в частном доме: пенсионерка проживала там одна, но ее по утрам навещала дочь. Именно она обнаружила, что жилище горит, и вызвала пожарных.

Сотрудникам МЧС удалось потушить возгорание, но женщину спасти не успели. Судя по всему, она погибла еще до того, как загорелся дом – отравившись угарным газом. Следователи предположили, что последовавший пожар стал следствием короткого замыкания.

– В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, устанавливается точная причина смерти женщины и причина возгорания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – добавили в СК.