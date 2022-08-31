Жители Ачинска удивились «огненному» следу в небе

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Жители Ачинска минувшим вечером запечатлели странный след в небе. Некоторые сравнили его с шлейфом от падающего самолета и посчитали, что над городом что-то взорвалось.

Однако ответ, судя по всему, оказался банальным: в небе действительно виднеется след от самолета, но не падавшего, а просто пролетавшего мимо. В этот момент над городом действительно летел самолет, а необычный цвет инверсионного следа обусловлен светом от заката.

– Я как раз гуляла в этот момент, там самолет пролетел. Через полчаса остались вот такие разводы, – отметила одна из жительниц.