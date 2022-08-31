Суд оставил в силе приговор красноярскому бизнесмену Быкову

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Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бизнесмену Анатолию Быкову. В суде сегодня рассматривались жалобы адвокатов на приговор Свердловского районного суда и на апелляционное определение Красноярского краевого суда.

Защита хотела обжаловать приговор Быкову по делу о соучастии в убийстве Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Он был вынесен еще в сентябре прошлого года. По делу бизнесмена приговорили к 13 годам колонии общего режима.

– Жалобы адвокатов на приговор оставлены без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения, – добавили в суде.

Отметим, что одну из позиций защита Быкова все же смогла отстоять: накануне суд отменил арест имущества бизнесмена на 9,5 миллионов рублей. Адвокатам удалось доказать, что следствие ошиблось и направило ходатайство об аресте в суд Свердловского района, хотя его должен был рассматривать суд Кировского района.