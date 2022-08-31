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Общество31 августа 2022 10:56

В Красноярске откладывается открытие движения по улице Маерчака, запланированное на 1 сентября

Все проблемы из-за дождя
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация Красноярска

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске переносится частичное открытие движение по улице Маерчака, которое было запланировано на 1 сентября. Как сообщили в администрации, в график работ вмешался дождь. Из-за осадков рабочие не смогли уплотнить основание дороги, которое необходимо для безопасного проезда. Чтобы сделать это, необходимо дождаться хотя бы пяти дней без осадков.

Пока о новой дате запуска движения ничего неизвестно, информация об открытии проезда будет сообщена дополнительно.

Напомним, что по графику все работы на Маерчака должны завершится к 25 октября.