В Красноярске откладывается открытие движения по улице Маерчака, запланированное на 1 сентября

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске переносится частичное открытие движение по улице Маерчака, которое было запланировано на 1 сентября. Как сообщили в администрации, в график работ вмешался дождь. Из-за осадков рабочие не смогли уплотнить основание дороги, которое необходимо для безопасного проезда. Чтобы сделать это, необходимо дождаться хотя бы пяти дней без осадков.

Пока о новой дате запуска движения ничего неизвестно, информация об открытии проезда будет сообщена дополнительно.

Напомним, что по графику все работы на Маерчака должны завершится к 25 октября.