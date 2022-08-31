В Ачинске 15-летний школьник напугал жителей стрельбой из игрушечного пистолета

Фото: vk.com/achinskavto

В Ачинске 15-летний школьник напугал местных жителей, угрожая им игрушечным пистолетом. Как сообщили в полиции, видеозапись, на котором школьник «стрелял в воздух» была обнаружена в соцсетях во время мониторинга.

На кадрах видно, как в одном из дворов жилого дома, парень ходит с небольшим пистолетом и стреляет в воздух. Выстрелы сопровождались громкими хлопками.

Как установили полицейские, школьник стрелял из детской игрушки, никакого вреда он причинить горожанам не мог.

В настоящее время инспекторы ПДН проводят работу с подростком и его родителями.