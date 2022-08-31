Срок приема заявок на творческий конкурс «Енисей. РФ» продлен

Как сообщают организаторы, из-за повышенного интереса журналистов к творческому конкурсу, прием заявок был продлен до 27 сентября включительно.

Напомним, что конкурс для журналистов, редакций СМИ и авторов новых медиа «Енисей. РФ – 2022» проводится по 11 номинациям. Победителей творческого конкурса ждут денежные призы (первое место в каждой категории СМИ в каждой номинации – 20 тыс. руб.). Награды победителям будут вручены во время работы межрегионального медиафорума «Енисей. РФ», который пройдет в Красноярске 27-28 октября 2022 года.

Отметим, что в этом году у участников творческого конкурса особый интерес проявляется к «Истории Енисейской губернии» - эта номинация пока лидирует по количеству полученных работ. В топе интереса авторов также и номинации «Лучший корреспондент ТВ», «Лучший корреспондент газеты», «Лучший корреспондент интернет-издания».

Успейте до 27 сентября подать свои работы на конкурс. Материалы принимаются в электронном виде на сайте форума енисеймедиа.рф/form.

НАША СПРАВКА

На сайте Енисеймедиа.рф открыта регистрация на юбилейный медиафорум. К участию в форуме приглашаются журналисты, блогеры, специалисты по связям с общественностью из всех регионов России. Участие бесплатное.